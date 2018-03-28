Цена на газ для населения в течение двух месяцев может остаться неизменной. Для этого правительство планирует продлить до июня 2018 срок действия постановления №187 от 22 марта 2017 года.

Такое решение может принять 28 марта 2018, передает со ссылкой на .

Если решение будет принято, то цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4942 грн за тысячу кубометров. Для конечного потребителя с учетом и других сборов цена будет 6958 грн.

Следовательно, не повысится и тариф на горячую воду.

Однако продолжает настаивать на выполнении согласованных ранее условий пересмотра цены на газ, согласно постановлению №187. Согласно ему, с апреля цена газа должна подняться уже на 30% от действующей.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне

По действующей методике, если по итогам года отклонение составляет "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Международное рейтинговое агентство Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины 2018 на уровне 3,2% и прогнозирует ускорение роста ВВП 2019 на 3,7%.

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