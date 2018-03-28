В Украине как и в России "любят давать взятки", вместо того чтобы тратиться на пожарную безопасность, отметила ведущая телеканала "1+1" Алла Мазур. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мазур хочет "заставить поднять зад" ответственных за безопасность Фото: Алла Мазур / Facebook "И следующая мысль – а как спасти своих?! Потому что такое вполне может быть и в Украине. У нас не меньше любят давать/брать взятки, вместо того чтобы тратиться на пожарную безопасность", – отметила она.Мазур предложила украинцам флешмоб – проверить без предупреждения пути эвакуации в ближайшем торговом центре."Везде, где не пройти, где все завалено, или закрыто – фотографируем. Указываем место, время, вывеску, центральный вход – и выкладываем в ФБ", – посоветовала она.Таким образом телеведущая хочет "заставить всевозможных ответственных за безопасность таки поднять зад и сделать то, что обязаны!". https://www.facebook.com/1plus1.AllaMazur/posts/2005624896133371 Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.После происшествия в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины заявляли, что все торгово-развлекательные комплексы в стране проходят проверку согласно графику. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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