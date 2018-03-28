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После пожара в Кемерово телеведущая Мазур предложила украинцам флешмоб по проверке торговых центров
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28.03.2018 06:03
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В Украине как и в России "любят давать взятки", вместо того чтобы
тратиться на пожарную безопасность, отметила ведущая телеканала
"1+1" Алла Мазур. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Мазур хочет "заставить поднять зад" ответственных за
безопасность Фото: Алла Мазур / Facebook "И следующая мысль –
а как спасти своих?! Потому что такое вполне может быть и в
Украине. У нас не меньше любят давать/брать взятки, вместо того
чтобы тратиться на пожарную безопасность", – отметила
она.Мазур предложила украинцам флешмоб – проверить без
предупреждения пути эвакуации в ближайшем торговом центре."Везде,
где не пройти, где все завалено, или закрыто – фотографируем.
Указываем место, время, вывеску, центральный вход – и
выкладываем в ФБ", – посоветовала она.Таким образом
телеведущая хочет "заставить всевозможных ответственных за
безопасность таки поднять зад и сделать то, что обязаны!".
https://www.facebook.com/1plus1.AllaMazur/posts/2005624896133371
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в
результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие
без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.После происшествия в Государственной службе по чрезвычайным
ситуациям Украины заявляли, что все торгово-развлекательные
комплексы в стране проходят проверку согласно графику.
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