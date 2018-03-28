Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что в Белом доме уже работают над возможной новой встречей президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщил "5-й канал".

"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством", - сообщил Волкер.

По его словам, в США действительно очень разочарованы тем, что "действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире, будь то нападение в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине", - отметил спецпредставитель Госдепартамента США.

Напомним, за прошедшие сутки из 26 стран были высланы 143 российских дипломатов из-за отравления шпиона в Великобритании.

Конкретных сроков встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, но Вашингтон рассчитывает, что она все-таки состоится.

Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман, передает ТАСС.

"По-моему, нет никаких конкретных сроков для проведения саммита, - сказал он. - Но мы надеемся, что когда-то это произойдет".

Хантсман напомнил, что желание о проведении личной встречи было высказано американской стороной во время телефонного разговора лидеров двух стран. "Трамп не меняет своего желания", - подчеркнул дипломат.

По его словам, в США, как и в Великбритании "очень серьезно относятся к фактам.

"Мы доверяем работе и расследованию, которое проводится на территории Великобритании. США и другие страны имели возможность проанализировать доказательства. Это во многом соответствует тем событиям, которые мы видели раньше - Крым, вмешательство в выборы, борт MH172, - говорит посол.

Посол США в Москве категорически опроверг возможность, что итоги расследования в Великобритании могли быть провокацией, поскольку "расследование проводилось на основании международного права, в том числе с учетом их членства в различных международных организациях".

Хантсман подчеркнул, что с момента, как президент США попросил его занять пост посла в России, ему было поручено добиваться продолжения диалога.

"Он также настаивает на том, что встреча может состояться при условии, если мы сможем добиться успеха в двусторонних отношениях. Именно это должно произойти для того, чтобы можно было говорить о проведении саммита. Он полагает, что мы можем достичь этого, я тоже так думаю.

Двери открыты. Мы стремимся к этому так же, как и в тот день, когда президент был избран.

Мы стремимся к тому, чтобы поддерживать разговор, но нам надо усиливать доверие и действовать в качестве ответственных партнеров", - резюмировал посол, не сообщив при этом конкретных сроков для проведения саммита.



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