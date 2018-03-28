Украинские трудовые мигранты не хотят оставаться в Польше. Об этом говорится в исследовании польской компании Personnel Service.

"Украинцы никогда не хотели оставаться в Польше. Такую иллюзию создала пресса. С 2016 года мы проводили опрос, которыми подтверждали, что от 74 до 77 % украинцев не планируют там оставаться, даже те, кто имел долгосрочные контракты на работу. Большинство украинцев работают там не по специальности, а неквалифицированной работе. Соответственно, им сложно будет купить жилье и адаптироваться в обществе. Большинство украинцев хотят заработать деньги и вернуться", - говорит президент международной ассоциации по трудоустройству Василий Воскобойник,передает со ссылкой на .

В прошлом году украинцы перечислили 9,2 миллиарда долларов. За три года 23,8 миллионов долларов.

"Человек, который находит работу за рубежом, трудится, не деградирует, не спивается и не становится преступником. Видит мир, другую организацию социума. После возвращения на родину, полученный опыт применяет здесь", - говорит знаток.

Чтобы удержать здесь украинцев нужно поднимать зарплату. Сейчас речь идет о 14-16 тысяч гривен. Возможность заниматься бизнесом в Украине, развитие института частной собственности, изменения в судебных правоохранительных систем таким образом, чтобы они действительно защищали наших граждан.

По данным исследования, 74% украинцев не хотят оставаться в Польше на долгий период. Причина - трудно получить доступ к недвижимости, образования и соцпомощи. Не смогли ответить на вопрос 15% опрошенных.

Исследователи спрашивали работников с Украины, почему они выбрали Польшу страной трудовой эмиграции. 53% опрошенных назвали географическую близость, 44% - уровень заработков, 34% - небольшой языковой барьер.

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