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В Китае появился автомат по продаже автомобилей Ford (видео)
28.03.2018 06:26
В Китае появился автомат по продаже автомобилей Ford (видео) Машины спускаются к покупателю практически как банка газировки. Фото: AlibabaВ китайском городе Гуанчжоу соорудили автомат по продаже автомобилей Ford. Сооружение достигает 20 метров в высоту и может размещать одновременно до 42 автомобилей. Об этом сообщили Engadget.

Сооружение назвали Super Test-Drive Center. В нем представлены десять различных моделей Ford, включая Mondeo, Exlorer и Mustang.

Оформление через мобильное приложение: платим, делаем селфи и уезжаем

Оформить покупку машины можно в специальном мобильном приложении Tmall. Для этого нужно выбрать автомобиль, внести необходимую сумму, сделать селфи и определить время поездки.

При помощи селфи автомат распознает покупателя. Если же полученный автомобиль покупателя чем-то не устроит, он имеет право выбрать еще одну модель для тест-драйва.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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