|В Китае появился автомат по продаже автомобилей Ford (видео)
|28.03.2018 06:26
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Сооружение назвали Super Test-Drive Center. В нем представлены десять различных моделей Ford, включая Mondeo, Exlorer и Mustang.
Оформление через мобильное приложение: платим, делаем селфи и уезжаем
Оформить покупку машины можно в специальном мобильном приложении Tmall. Для этого нужно выбрать автомобиль, внести необходимую сумму, сделать селфи и определить время поездки.
При помощи селфи автомат распознает покупателя. Если же полученный автомобиль покупателя чем-то не устроит, он имеет право выбрать еще одну модель для тест-драйва.
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