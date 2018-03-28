Сооружение назвали Super Test-Drive Center. В нем представлены десять различных моделей Ford, включая Mondeo, Exlorer и Mustang.

Оформление через мобильное приложение: платим, делаем селфи и уезжаем

Оформить покупку машины можно в специальном мобильном приложении Tmall. Для этого нужно выбрать автомобиль, внести необходимую сумму, сделать селфи и определить время поездки.

При помощи селфи автомат распознает покупателя. Если же полученный автомобиль покупателя чем-то не устроит, он имеет право выбрать еще одну модель для тест-драйва.

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