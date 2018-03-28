Вегетососудистая дистония – это не диагноз, а синдром, отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Супрун: Если врач пишет пациенту в медицинской карточке "ВСД", он буквально "сливает" настоящую проблему Фото: Уляна Супрун / Facebook "Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы – ВСД – забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите", – заявила глава ведомства.По словам Супрун, вегетососудистая дистония – это не диагноз, а синдром. Такой термин в Украине используют, когда у пациента наблюдаются различные симптомы – от тревоги и беспокойства до изжоги и повышенной температуры."Если врач пишет пациенту в медицинской карточке "ВСД" и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что он буквально "сливает" настоящую проблему", – предупредила глава Минздрава.Супрун подчеркнула, что дисфункция вегетативной нервной системы "не может быть заболеванием сама по себе"."Она возникает вторично, как следствие другой болезни которую нужно лечить", – резюмировала она. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2059890824295474 Супрун в своем Facebook ведет постоянную рубрику, в которой развенчивает медицинские мифы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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