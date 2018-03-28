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Супрун назвала вегетососудистую дистонию "советским мифом"
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28.03.2018 06:27
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Вегетососудистая дистония – это не диагноз, а синдром, отметила
исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна
Супрун. Супрун: Если врач пишет пациенту в медицинской карточке
"ВСД", он буквально "сливает" настоящую проблему Фото: Уляна Супрун
/ Facebook "Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в
медицинской карте эти три загадочные буквы – ВСД –
забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за
отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако
вздыхать с облегчением также не спешите", – заявила глава
ведомства.По словам Супрун, вегетососудистая дистония – это не
диагноз, а синдром. Такой термин в Украине используют, когда у
пациента наблюдаются различные симптомы – от тревоги и
беспокойства до изжоги и повышенной температуры."Если врач пишет
пациенту в медицинской карточке "ВСД" и отправляет пить витамины и
легкие успокоительные, это означает, что он буквально "сливает"
настоящую проблему", – предупредила глава Минздрава.Супрун
подчеркнула, что дисфункция вегетативной нервной системы "не может
быть заболеванием сама по себе"."Она возникает вторично, как
следствие другой болезни которую нужно лечить", – резюмировала
она.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2059890824295474
Супрун в своем Facebook ведет постоянную рубрику, в которой
развенчивает медицинские мифы.
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