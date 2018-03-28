Порошенко подписал приказ о назначении госстипендий выдающимся деятелям культуры Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Указом устанавливаются государственные стипендии для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы", – сказано в сообщении на сайте президента Украины во вторник.

Согласно этому указу №88, подписанному главой государства 27 марта 2018 года, стипендии делятся на две категории: пожизненные и двухлетние.

Как сообщалось, кабинет министров Украины одобрил назначение 89 государственных стипендий выдающимся деятелям культуры. Согласно сообщению, в проект указа включено 89 претендентов (17 пожизненных и 72 двухлетних государственных стипендий).

Как отмечалось, установленный размер стипендии составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В соответствии с законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", размер стипендии составит с 1 января 2018 года – 2060 грн, с 1 июля – 2153 грн, с 1 декабря – 2246 грн.