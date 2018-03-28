Столь высокая цена объясняется редкостью модели. ЗИЛ-118 Юность выпускался мелкими партиями на протяжении трех десятилетий и только собрали около сотни автобусов.

Конкретно это — модель первой серии, таких выпустили только 20.

В свое время ЗИЛ-118 даже заинтересовал Генри Форда ІІ и собрал награды на международных выставках, однако массовым не стал и использовался преимущественно советской партийной верхушкой ну или для развозки групп иностранных туристов.

В основе автобуса лежат агрегаты советского лимузина ЗИЛ-111. Он достигает 6,8 м в длину и рассчитан на 18 пассажиров. Семилитровый V8 на 150 л. с. от ЗИЛ-130 работает в паре с 2-ступенчатым автоматом.

Кстати, рычаг АКПП ну очень необычный. Максимальная скорость составляет 120 км/ч, а средний расход топлива — 21 л/100 км.

Судя по фото, ЗИЛ-118 отреставрирован и пребывает в отличном состоянии.

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