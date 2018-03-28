Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели встречу в Пекине.

Китайское информагентство Xinhua сообщает, что переговоры состоялись в рамках визита главы Северной Кореи в Китай, который продлился с 25 по 28 марта. На встрече присутствовали супруги обоих глав государств, а также представители властей официального Пекина, в частности зампредседателя КНР Ван Цишань и премьер-министр Ван Хунинг, информирует svodka.net.

«В настоящее время ситуация на Корейском полуострове быстро развивается, произошли многие важные изменения. Я чувствовал, что должен вовремя приехать и лично сообщить генеральному секретарю Си Цзиньпину о ситуации, которая вышла из рамок товарищеских отношений и моральной ответственности», — сказал руководитель КНДР.

«Дружба КНДР и Китая, основанная и развитая старшими поколениями лидеров обеих стран, непоколебима. Стратегическим выбором КНДР является развитие дружбы с Китаем в новой ситуации, и она ни при каких обстоятельствах не изменится», — добавил Ким Чен Ын.

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что Китай придерживается ядерного разоружения Корейского полуострова, обеспечения мира и стабильности, а также решения проблем через диалога и консультаций.

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«Китай призывает все стороны поддержать улучшение межкорейских связей и предпринять конкретные усилия для содействия мирным переговорам. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе и работать со всеми сторонами, включая КНДР», — отметил он.

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