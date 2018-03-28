В Киеве компания МакДональдз Юкрейн Лтд., занимающаяся развитием в Украине сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, известной в США, планирует в 2018 году оформить в новых ресторанах функцию подачи персоналом заказа к столику. Об этом сообщает генеральный директор украинского отделения Гжегож Хмелярский.

Как заявил директор, к концу 2018 года 12 заведений McDonald’s предложат опыт будущего. Четыре из них — это новые рестораны, которые с первых дней открытия будут работать в новом формате. Восемь остальных уже открыты и будут реформированы для лучшего и более качественного обслуживания клиентов.

Хмелярский пояснил, что обслуживание за столиками – это революция в McDonald’s, поскольку он всегда был заведением самообслуживания.

В скором будущем в McDonald’s посетитель заказывает блюда на кассе, а потом ждет заказ за столиком. Сотрудник идентифицирует посетителя с помощью специального устройства и приносит ему блюда.

Как уточнил Хмелярский, первый обновленный ресторан с услугой обслуживания столиков должен быть открыт в июне текущего года, однако локацию объекта пока не разглашают.

Также новым элементом новых ресторанов McDonald’s станут терминалы самообслуживания, с помощью которых посетители смогут сделать заказ и оплатить его с помощью карты или наличными на кассе, а потом забрать блюда в зоне выдачи.

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