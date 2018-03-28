Высылка российских дипломатов странами ЕС и США – это беспрецедентное событие в мировой истории. Однако Москва сейчас заинтересована в обострении отношений с Западом.

Об этом в блоге на «Обозревателе» заявил российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

«Москва сейчас заинтересована в обострении отношений с Западом — на грани войны, но переходя ее. Путин он хотя и сумасшедший, но понял, что, потерпев поражение в Украине и в Сирии, никаких новых славных побед русского мира он не принесет. Состояние напряженности и осажденной крепости – выгодно ему для пожизненного правления. В осажденной крепости можно как угодно разбираться со своими подданными и давить любое сопротивление», – написал Пионтковский, информирует svodka.net.

Он также отмечает, что Кремль может разорвать дипломатические отношения с Украиной.

«Кстати, то, к чему призывает саму Украину большая часть общественного мнения украинцев», – добавляет Пионтковский.

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По его словам, высылка российских дипломатов – это кульминация 4-х лет агрессии России в Европе и против Украины. Журналист также провел параллель с событиями 30-х годов прошлого столетия, когда «очень много позволялось и Гитлеру».

«Запад старался как-то заниматься миротворчеством, но в конце концов, решил проблему германского нацизма. Видимо, такая смелость достигнута и в отношении путинизма. Именно в этом состоит солидарность и беспрецедентность коллективной меры по выселки российских дипломатов», – отмечает он.

Как сообщал «Обозреватель», 26 марта в общей сложности 24 страны мира приняли решение о высылке 139 дипломатов Российской Федерации. На следующий день к заявлениям присоединились Ирландия и Бельгия, а также — Молдова.

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