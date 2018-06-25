|Россия во внутренних документах признает, что Сенцов — гражданин Украины, — адвокат
|25.06.2018 09:39
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Федеральная служба исполнения наказаний России в документах отмечает, что Олег Сенцов является гражданином Украины.
Как передает Украинская правда, об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.
Отмечается, что Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу Министерства юстиции РФ выдало справку консульство Украины в Екатеринбурге, которая удостоверяет, что Олег Сенцов является гражданином Украины.
«Осужденный Сенцов О.Г. — гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 года. В личном деле паспорт ЭС 477125 выдан 12 ноября 1997 года», — говорится в справке.
Таким образом, это опровергает утверждение российской стороны о том, что Сенцов на момент осуждения был гражданином РФ.
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