Украинский пранкер, известный как Евгений Вольнов, звонил в различные российские ведомства и сообщал о 300 погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В Следственном комитете считают это распространением заведомо ложной информации. Вольнов: Я являюсь единственным, кто говорит правду и не боится этого Видео: Евгений Вольнов / YouTube В СК РФ считают, что Вольнов распространял заведомо ложную информацию, чтобы дестабилизировать ситуацию.Украинец в комментарии РБК объяснил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии."Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах (ТЦ "Зимняя вишня". – ). Я являюсь единственным, кто говорит правду и не боится этого. Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия", – сказал он.Во время своих телефонных звонков в различные российские ведомства Вольнов представлялся сотрудником администрации президента РФ и МЧС.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок. Также штаб родственников собрали данные о 85 пропавших без вести.Несколько очевидцев уверяли, что во время пожара в трех залах кинотеатра "Зимней вишни" находились около 250 человек, и неизвестно, скольким из них удалось спастись. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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