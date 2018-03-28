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Следком РФ обвинил украинского пранкера в дестабилизации ситуации в Кемерово
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28.03.2018 06:43
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Украинский пранкер, известный как Евгений Вольнов, звонил в
различные российские ведомства и сообщал о 300 погибших во время
пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В Следственном
комитете считают это распространением заведомо ложной информации.
Вольнов: Я являюсь единственным, кто говорит правду и не боится
этого Видео: Евгений Вольнов / YouTube В СК РФ считают, что Вольнов
распространял заведомо ложную информацию, чтобы дестабилизировать
ситуацию.Украинец в комментарии РБК объяснил, что выкладывал ролики
о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские
власти замалчивают масштабы трагедии."Количество 300 было взято
мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах (ТЦ "Зимняя
вишня". – ). Я являюсь единственным, кто говорит правду и
не боится этого. Ни одна официальная российская структура не
заслуживает доверия", – сказал он.Во время своих телефонных
звонков в различные российские ведомства Вольнов представлялся
сотрудником администрации президента РФ и МЧС.Пожар в
четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в
результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие
без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок. Также штаб родственников собрали данные о 85 пропавших без
вести.Несколько очевидцев уверяли, что во время пожара в трех
залах кинотеатра "Зимней вишни" находились около 250 человек, и
неизвестно, скольким из них удалось спастись.
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