При этом он доволен тем, как Запад поддерживает Украину, но не доволен тем, что «мы не видим соответствующих шагов от России».

За последние 8 месяцев работы специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер планирует уже свой седьмой визит в Украину.

Как заявил Волкер, в конце апреля-начале мая он посетит Украину. Он выразил желание побывать непосредственно в зоне конфликта на Донбассе, где обострилась ситуация с безопасностью.

В ходе интервью «Голосу Америки» высокопоставленный американский дипломат говорил о его усилиях по решению конфликта в Украине.

«Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве», – сказал он.

Кроме этого, отметил Волкер, очень хотелось бы услышать ответ от России, «чтобы понимать, о чем мы можем говорить».

Спецпредставитель Госдепа по Украине рассказал о подготовке вероятной встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в ближайшем будущем.

«Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством. Мы на самом деле очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире. Это атаки в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине», – сказал Волкер.

При этом он доволен тем, как Запад поддерживает Украину, но не доволен тем, что «мы не видим соответствующих шагов от России».

Последний контакт Волкера с россиянами был в январе этого года. После этого, сказал спецпредставитель США, российская сторона ни разу не выходила на контакт. Он убежден, что завершение конфликта зависит от искреннего желания России прекратить эту войну.

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