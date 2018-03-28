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А кучері де? Настя Каменських здивувала стильною стрижкою (ФОТО)
28.03.2018 06:50
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Відома співачка Настя Каменських у своїх шанувальників асоціюється зі стильними та пишними кучерями - з такою зачіскою зірка виступала більше 10 років, втім, зараз, коли Каменських виступає сольно, імідж співачка вирішила змінити.

Днями у своєму Інстаграмі зірка поділилася селфі з душу, на якому позує зі стильним каре та випрямленим волоссям.

"Так незвично з такими волоссям, але мені так подобається, а ви що скажете?", - поцікавилася артистка. Шанувальники розділились: одні вважають, що Насті давно пора було змінити імідж, а інші сумують за стильною кучерявкою.

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