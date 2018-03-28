Миротворческая задача ООН может внести серьезные изменения в положения дел на Донбассе, но до достижения договоренности следует пройти долгий путь.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал председатель Европарламента в 2002-2004 годах, ныне руководитель миссии ЕП по реформированию Верховной Рады Украины Пэт Кокс, информирует svodka.net.

Однако, по мнению политика, ни один из проблемных моментов не является тупиковым.

«Насколько я могу судить, не имея инсайдерской информации по этому вопросу, если условием России станет присутствие миротворцев из стран, которые не являются членами НАТО, то Финляндия, Швеция, Австрия и Ирландия – не члены Североатлантического Альянса, но члены Европейского Союза. Даже при таком условии можно договориться», — отметил Кокс.

Также важным моментом является наличие желания у сторон урегулировать конфликт, отсутствие которого может привести к замораживанию конфликта на долгие годы.

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» Но я считаю, что критически важна способность закрыть границу между Украиной и Россией таким образом, чтобы ее нельзя было нарушить, как подтверждение украинского суверенитета. Согласится ли на это Россия? Неизвестно. Но, я думаю, цинизм Кремля безграничен, когда доходит до его собственных интересов.», — поведал политик.

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