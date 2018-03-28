Первая леди США Мелания Трамп впервые прокомментировала секс-скандал с участием своего жена Дональда Трампа.

В заявлении, сделанном представителем первой леди Стефани Гришэм в твиттере, Мелания обращается к прессе и общественности с напоминанием о 12-летнем сыне Бэрроне.

«Я знаю, что средства массовой информации спекулируют, используя сплетни, но хотела бы напомнить всем этим людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях», – сообщила Гришэм.

Заявление было сделано после выхода в эфир откровенного интервью порнозвезды Сторми Дэниэлс в программе 60 Minutes, в котором она в подробностях рассказала о сексуальных отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

В пик разгара секс-скандала с участием Трампа, Мелания вместе с Бэрроном отправилась в семейный курортный отель Mar-a-Lago во Флориде. В минувший уикенд Трамп составил компанию жене и сыну, но уже в воскресенье вернулся в Вашингтон.

«Она сосредоточена на своих материнских обязанностях и наслаждается весенними каникулами в Mar-a-Lago, работая над будущими проектами», - сообщает пресс-секретарь Белого дома Линдсей Уолтерс.

Между тем, президент США Дональд Трамп решительно отрицает все претензии, которые озвучила накануне актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс об их интимной связи, а также об угрозах в ее адрес с требованиями не разглашать подробностей.

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