Среда. Что нужно отметить? — пишет на facebook политический обозреватель Олег Пономарь.

Пакет Скрипаль:

— Генсек НАТО аннулировал аккредитацию семерых представителей российской миссии в НАТО; еще троим россиянам не одобрят заявки на аккредитацию. Таким образом максимальная численность российской миссии в Альянсе сокращена на 10 человек — до 20 сотрудников с 30 возможных (на 33%).

— К высылке росс. шпионов присоединились вчера Бельгия, Ирландия, Молдова.

— Литва добавила в санкционный список Магнитского еще 23 россиян. Литовский список насчитывает таким образом 70 персон, информирует svodka.net.

— В конце апреля — начале мая Волкер планирует посетить Донбасс.

— Скандал вокруг ФБ удешевил компанию уже на 100 млрд. долл.

ЕС дал Facebook две недели на объяснение скандала с утечкой данных.

— Тем, кто перевозбудился по причине того, что Германия выдала экологическое дозволение на Северный поток-2.

Еще должен определиться Совет Европы. После этого Европарламент, Еврокомиссия и Совет Европы должны выработать общую позицию.

А после этого начнется интересное — поиск 10 млрд евро на строительство. А после этого начнется самое интересное — США захотят посмотреть на смелые европейские компании и банки, которые не боятся санкций Минфина США (сам Газпром давно под американскими санкциями), так как противодействие СП-2 закреплено в США в виде Закона.

Читайте: Продолжение "недели Скрипаль": Утренние новости от Олега Пономаря

— И немного Витрины на десерт:

* Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний.

* Оман упростил визовый режим для украинцев.

* В международный аэропорт «Борисполь» после почти четырехлетнего перерыва вернулась авиакомпания Swiss International Airlines, возобновив полеты из Цюриха.

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