«Тем, кто перевозбудился по причине того, что Германия выдала
согласие на Северный поток-2», — Пономарь
Среда. Что нужно отметить? — пишет на facebook политический
обозреватель Олег Пономарь.
Пакет Скрипаль:
— Генсек НАТО аннулировал аккредитацию семерых представителей
российской миссии в НАТО; еще троим россиянам не одобрят заявки на
аккредитацию. Таким образом максимальная численность российской
миссии в Альянсе сокращена на 10 человек — до 20 сотрудников с 30
возможных (на 33%).
— К высылке росс. шпионов присоединились вчера Бельгия, Ирландия,
Молдова.
— Литва добавила в санкционный список Магнитского еще 23 россиян.
Литовский список насчитывает таким образом 70 персон, информирует
svodka.net.
— В конце апреля — начале мая Волкер планирует посетить
Донбасс.
— Скандал вокруг ФБ удешевил компанию уже на 100 млрд.
долл.
ЕС дал Facebook две недели на объяснение скандала с утечкой
данных.
— Тем, кто перевозбудился по причине того, что Германия выдала
экологическое дозволение на Северный поток-2.
Еще должен определиться Совет Европы. После этого Европарламент,
Еврокомиссия и Совет Европы должны выработать общую позицию.
А после этого начнется интересное — поиск 10 млрд евро на
строительство. А после этого начнется самое интересное — США
захотят посмотреть на смелые европейские компании и банки, которые
не боятся санкций Минфина США (сам Газпром давно под американскими
санкциями), так как противодействие СП-2 закреплено в США в виде
Закона.
Читайте: Продолжение "недели Скрипаль":
Утренние новости от Олега Пономаря
— И немного Витрины на десерт:
* Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных
владельцев компаний.
* Оман упростил визовый режим для украинцев.
* В международный аэропорт «Борисполь» после почти четырехлетнего
перерыва вернулась авиакомпания Swiss International Airlines,
возобновив полеты из Цюриха.
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