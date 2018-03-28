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МЧС РФ завершило обследование сгоревшего торгового центра в Кемерово
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28.03.2018 06:59
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Сотрудники МЧС установили датчики, которые позволят оценить степень
устойчивости сгоревшего здания торгового центра в российском
Кемерово. Спасатели завершили работу в сгоревшем здании Фото:
42.mchs.gov.ru "Завершены демонтажные работы неустойчивых
конструкций здания и мероприятия по недопущению повторных
возгораний. Зачистка этажей бывшего торгового центра от
строительного мусора окончена – вывезено свыше полутора тысяч
кубических метров. Поэтапно начинается разбор строения", –
заявили в МЧС.Представитель ведомства рассказал журналистам, что
специалисты использовали два метода анализа устойчивости
здания: помимо вибродатчиков были установлены ультразвуковые
приборы "Стрела-П", которые также определяли степень повреждения
конструкций здания, сообщает "Интерфакс".Ожидается, что специалисты
намерены завершить анализ в течение нескольких дней.Пожар в
четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в
результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие
без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами
трагедии преступную халатность и разгильдяйство.27 марта
Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым
задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней"
Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию,
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения Сергею
Антюшину.
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