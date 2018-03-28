Сотрудники МЧС установили датчики, которые позволят оценить степень устойчивости сгоревшего здания торгового центра в российском Кемерово. Спасатели завершили работу в сгоревшем здании Фото: 42.mchs.gov.ru "Завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания и мероприятия по недопущению повторных возгораний. Зачистка этажей бывшего торгового центра от строительного мусора окончена – вывезено свыше полутора тысяч кубических метров. Поэтапно начинается разбор строения", – заявили в МЧС.Представитель ведомства рассказал журналистам, что специалисты использовали два метода анализа устойчивости здания: помимо вибродатчиков были установлены ультразвуковые приборы "Стрела-П", которые также определяли степень повреждения конструкций здания, сообщает "Интерфакс".Ожидается, что специалисты намерены завершить анализ в течение нескольких дней.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения Сергею Антюшину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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