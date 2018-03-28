Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко, который недавно попал в неловкую ситуацию, застряв в лифте общежития во временно оккупированном Донецке, снова оконфузился, продемонстрировав полное незнание истории.

Рассуждая о «реформе» образования в так называемой ДНР, Захарченко рассказал о возвращении старой системы образования, которая была при СССР, назвав одним из нововведений курс религиознания, при том, что в СССР вера была под запретом, информирует svodka.net.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter опубликовал блогер Necro Mancer.

«Мы уходим от той системы образования, которая была при Украине, возвращаем немножко переделанную, но все-таки старую добрую систему обучения, которая была при Советском союзе. В 18-м году будет введен обязательный час обучения религии в школах, детских садах, ВУЗах», — сказал Захарченко.

Скажите уже кто-нибудь этому долбоёбу, что в старом добром Советском Союзе в школах и детсадах не было обязательного обучения религии. И необязательного тоже #Захарченко pic.twitter.com/20aZWT4AOi Читайте: В "ДНР" заработали до миллиона долларов на продаже "Феникса" — Necro Mancer (@666_mancer) 27 марта 2018 г.

Пользователи тут же стали комментировать услышанное.

«Слушатели внимают на жутком умняке», «У Путина научился наш курощуп ерунду говорить, однако», «Ну вот что в тех головах, даже не хихикнул никто, бред же откровенный», — пишут они.

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