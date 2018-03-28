С 4 апреля 2018 года в Украине заработает система контроля качества и безопасности пищевых продуктов.

Проверки будут проводиться без предупреждений. Кроме того, система контроля качества продуктов предусматривает, что производителей, перевозчиков и магазины будут оценивать по степени риска, передает со ссылкой на .

Ведь в магазине, где продают упакованную продукцию длительного хранения, рисков меньше. Их больше там, где реализуют свежее мясо.

За нарушение законодательства предусмотрены санкции. Штраф может составлять 70 тыс. грн.

Кроме того, инспектор может объявить о временной приостановке производства. Если обнаружит опасные факторы для жизни и здоровья людей на предприятии.

С 1 января 2020 года в Украине запретят продавать мясо домашних животных, птицы, нутрий, крольчатину, если их забили не на бойне. Кроме того, должно быть специальное эксплуатационное согласие. Таким образом, жители сел могут потерять возможность продавать домашнее мясо. За нарушение этих правил грозит штраф до 850 грн.

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