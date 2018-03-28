Это стандартная технология информационной войны.

Историю с “украинским пранкером” прокомментировал российский блогер, военный знаток Эль Мюрид.

Кремль отреагировал на распространяющиеся между россиян панические слухи о сотнях жертв в жутком пожаре в Кемерово новым фейком.

“Ольгинские тролли” уверяют росссиян в соцсетях, что их источник — “украинский пранкер”, якобы звонивший по моргам Кемерово с требованием освободить места для 300 трупов.

Комментируя новость, Мюрид отметил, что Кремль из-за кемеровской трагедии начал информационную войну с собственным народом.

“Суть технологии — забалтывание, засорение мусорной информацией, которой заваливали действительно реальные данные, тем более, что тех было очень мало”, — объяснил знаток, уточнив, что Украину в данном случае приплели не случайно. Она уже прочно у россиян ассоциируется с врагом и отторжения фейка россиянами не случится.

“Я не знаю и не могу знать, каково истинное число жертв в Кемерово. Возможно, что официальная цифра верна. Возможно, что врач скорой помощи, назвавший те же 300 погибших, гораздо ближе к истине. Однако методы закрытия информации говорят, что ситуация явно нечистая”, — констатировал Мюрид.

Стоит отметить, что пожар в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерово случился 25 марта. По официальной версии, трагедия унесла жизни аж 64 граждан. Местные жители уверены, что эта цифра в разы занижена.

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