Глава Администрации президента Игорь Райнин провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.

Отмечается, что стороны обсудили пути дальнейшего взаимодействия по продвижению реформ в Украине, а также актуальные вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

«Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении российских дипломатов в ответ на агрессивные действия России в мире», – говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов «в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери». При этом он напомнил, что «как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены».

Напомним, 26 марта, около 20 стран мира синхронно объявили о высылке российских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью. Новая Зеландия не смогла найти, кого выслать, но поддержала эту акцию. Великобритания, на территории которого произошло отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом российской угрозы.

О выдворении 13 российских дипломатов также сообщил президент Украины Петр Порошенко, отметив, что дипломатические отношения с РФ «де-факто заморожены».

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