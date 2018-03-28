|Пассажирский поезд смертельно травмировал женщину
|28.03.2018 07:21
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В Харьковском районе Харьковской области под колесами поезда погибла женщина.
Информацию об аварии указали в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области, - передает со ссылкой на .
27 марта около 6:10 год.на остановке "Водяное" в Харьковской области пассажирский поезд Хмельницкий - Лисичанск смертельно травмировал женщину.
Поезд двигался из Полтавы в направлении Харькова. Личность
женщины, погибшей, устанавливаются.
13-летнего парня травмировал грузовой поезд, когда тот играл на железнодорожных путях.Это произошло 25 марта в Смеле Черкасской области, возле улицы Боженко.
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