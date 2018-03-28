В Харьковском районе Харьковской области под колесами поезда погибла женщина.

Информацию об аварии указали в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области, - передает со ссылкой на .

27 марта около 6:10 год.на остановке "Водяное" в Харьковской области пассажирский поезд Хмельницкий - Лисичанск смертельно травмировал женщину.

Поезд двигался из Полтавы в направлении Харькова. Личность женщины, погибшей, устанавливаются.

Движение поезда на некоторое время задержали.

13-летнего парня травмировал грузовой поезд, когда тот играл на железнодорожных путях.Это произошло 25 марта в Смеле Черкасской области, возле улицы Боженко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира