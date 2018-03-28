|Ким Чен Ын рассказал, в каком случае КНДР откажется от ядерного оружия (видео)
|28.03.2018 07:22
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Об этом сообщает агентство Синьхуа.
«Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США позитивно воспримут наши усилия (по разоружению) и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира», — сказал глава КНДР на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине.
При этом он добавил, что на ядерном разоружении настаивали еще его предшественники — Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.
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