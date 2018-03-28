Приготовить кулич в 2018 году будет стоить на 20% дороже, чем в прошлом году. В этом году она обойдется 120 грн.

«Килограмм муки в среднем стоит 9,6 гривен. За 6 яиц украинским хозяйкам придется заплатить 16 гривен, за 300 грамм сливочного масла — 52,6 гривны. 300 грамм сахара стоит 3,6 гривны, а 400 грамм молока — 8,8 гривен . 150 грамм изюма обойдутся 12 гривен, 50 грамм дрожжей — 7,4 гривны. По соль, ванильный сахар и украшения придется заплатить 10 гривен «, — написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, информирует svodka.net.

По словам эксперта, испечь кулич в прошлом году стоило 100 грн. В этом году — 120 грн.

«В 2017 году килограмм муки стоил 9,3 гривен, 6 яиц — 9 гривен, 300 грамм масла — 42,6 гривны. За 400 грамм молока нужно заплатить 6,6 гривен за 150 грамм изюма — 11,6 гривен. 50 грамм дрожжей стоило 7,3 гривен, соль, ванильный сахар и украшения — 9,6 гривен «, — добавил Дорошенко.

Правда с прошлого года подешевел сахар. В 2017-м 300 г продукта обходилось 4 грн, сейчас — 3,6 грн.

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