Кабмин на заседании в среду намерен утвердить план приоритетных действий правительства на 2018

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 28 марта намерен утвердить план приоритетных действий правительства на 2018 год, говорится в повестке дня заседания, обнародованной на сайте правительства.

Среди прочего Кабмин одобрит проект закона об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

На заседании планируется также утвердить порядок и условий предоставления в 2018 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство/реконструкцию дворцов спорта и порядок использования средств, предусмотренных для поддержки Национального комплекса "Экспоцентр Украиниˮ.

Также Кабмин утвердит порядок вывода из эксплуатации магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки и прядок использования средств, предусмотренных для реализации пилотных мероприятий по реагированию на проблемы для развития, вызванные перемещением лиц и возвращением комбатантов.

Кроме того, будут утверждены требования к поставщику услуг по медицинскому обслуживанию населения, с которым главными распорядителями бюджетных средств заключаются договоры о медицинском обслуживании населения.

На заседании также будет рассмотрен вопрос обеспечения жильем некоторых категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств, а также членов их семей.

Кроме того, правительство в среду одобрит отчет о выполнении Закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 годˮ.

Будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Заседание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.