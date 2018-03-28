В большинстве случаев, такие сооружения никак не делают лучшим общее лицо города, а только уродуют его.

Klovskiy на Кловском спуске, 7а

Стеклянный отросток самого высокого здания в Украине видно практически из любой точки столицы. Некоторые киевляне считают, что своим появлением жилой комплекс буквально изуродовал внешний вид города.

«Со стороны левого берега этот большой небоскреб возвышается над Печерским районом, тем самым он портит вид Лавры и Днепровских склонов. Особенно его верхняя часть, оформленная в черных тонах. Демонтаж небоскреба требует ЮНЕСКО, что уже само по себе свидетельствует об уровне проблемы «, — говорится в петиции к столичной власти, которую написал один из жителей города. Стоит отметить, что это не единственная просьба киевлян снести «дом-призрак».

«Я понимаю, что требование в этом риторическое и утопическое, потому что дом заселен и его демонтаж — очень затратное дело, которое, к тому же, вызывает большое количество конфликтных ситуаций. Но сама постановка вопроса и тема привлечения к ответственности виновников не менее важна», — рассказал Богдан Гдаль, киевский художник.

«Место Мечты» на улице Гетьмана, 1

«Место Мечты» в большей степени — скандальное здание. Сначала три 25-этажных дома были построены на месте сквера, от которого остался лишь небольшой клочок с детской площадкой. После того, как здания были введены в эксплуатацию, им довольно быстро дали прозвища — «свечки», поскольку жилой комплекс близок к «золотым медалям» по количеству пожаров. Вероятно, застройщиков не сильно беспокоил тот факт, что спецтехники, которая имеет лестницу, достающей до самой верхушки дома, в столице нет. От этого и убытки соответствующие. Но главное, что обошлось без жертв.

Всему виной легковоспламеняющийся пенопласт, которым утепленный фасад многоэтажек. «Там нарушено все. Во-первых, сам пенопласт не может применяться в фасаде. Если на улице температура 25-30 градусов, то стена может быть — 50-60. А у него 70 — критическая температура «, — отмечает вице-президент Конфедерации строителей Украины Иван Салий.

«Мега-Сити» на Харьковском шоссе, 19

Этот жилой комплекс по праву можно считать «монстром» Левого берега. Отсутствие рядом с ним исторических кварталов — это, конечно, небольшое оправдание его внешнему виду, но о чем думали архитекторы при его строительстве? Это громоздкое здание в социальных сетях не высмеял только ленивый.

Diamond Hill по улице Ивана Мазепы, 11б

Высотка Diamond Hill просто превзошла все вокруг в районе аллеи Героев Крут, а памятник Андрею Первозванному на фоне многоэтажки кажется случайным прохожим.

Еще во время строительства местные жители были категорически против появления здания в этом месте. Причина — комплекс искажает и до того уже избитые Днепровские склоны, а также визуально уменьшает Лаврскую колокольню. Тем не менее, застройщик свой объект довел до конца и в 2012 году сдал его в эксплуатацию.

Жилой комплекс по улице Грушевского, 9а

Один из самых скандальных жилых домов столицы, прозвали «вторым Мариинским дворцом». Кроме того, что многоэтажка портит общий вид столицы, так до сих пор в ней пустеет множество квартир. Поэтому здание выглядит довольно безжизненным. 10 лет назад это здание получило неофициальное звание «самого уродливого архитектурного объекта в Киеве».

«Это моя первая ошибка. Скажу правду … Я очень уважаю Валерия Черепа, но в 2003 году он был министром строительства и архитектуры и воспользовался неограниченным правом в плане согласований. Проект был переделан: в итоге появился абсолютно другой высотный дом с лишними пятью этажами. Я признаю, что надо было пойти на конфликт с Госстроем и защищаться «, — рассказал Александр Омельченко, экс-мэр Киева.

Интересно то, что проект комплекса изначально предполагал строительство одной 15-этажки и боковых 9-этажек. Но после того проекта застройки стали причиной корректировки на увеличение этажей и возведение второй очереди комплекса. Несмотря на отказ властей, в результате построили 22 этажа центральной секции и боковые, которые вместили 11 этажей.

Отель Hyatt на улице Аллы Тарасовой, 5

Стеклянное здание, которое находится на Софийской площади, заметно выделяется между старинных зданий. Возможно, этот отель гармонично смотрелся бы в центре какого-то футуристического города, но не рядом с Софией и Михайловским собором.

А вот по словам экс-главного архитектора столицы Сергея Целовальника, в местонахождении отеля Hyatt нет ничего «криминального», и стеклянный фасад был выбран не случайно: «Архитектор, построивший много зданий, запоминающихся, когда проектировал киевский» Hyatt «, искал тот объем, тот масштаб и ту отделку здания, которые не привели к какофонии в историческом контексте, диссонанса в восприятии, ведь рядом находится София Киевская. И он его нашел — зеркальное стекло. Со стороны Большой Житомирской видно, как в тонированных зеркалах фасадов отеля отображаются купола храма и колокольни «.

Торговый центр на Львовской площади, 8б

Сначала на этом месте киевская власть должна была построить фонтан, но, на удивление, здесь появился торговый центр. Это стеклянное здание — одна из самых скандальных построек в столице Украины. Однажды, в то время главный архитектор Киева Сергей Целовальник, сказал: «Я пытался препятствовать строительству этого объекта, бегал в Кабмин, премьер-министр подписал мораторий на строительство. Но, к сожалению, у этого проекта есть, как говорится, «вдохновитель». Очень упрямый человек, который все сделал, чтобы объект закончили «, — после чего добавил, — «у тех, кто это сделал с одной из старейших площадей столицы Украины, кроме алчности и жажды наживы нет ни понимания градостроительных задач, ни уважения к истории, ни к согражданам… »

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира