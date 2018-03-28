Обострение боевых действий, которое снова наблюдается на Донбассе, связано с особенностями украинского конфликта, который имеет своеобразную особенность время от времени то усиливаться, то угасать.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью Голосу Америки, информирует svodka.net.

«Эта тенденция продолжается годами. Ранее в этом году и в феврале прошлого года был очень плохой период. Режим прекращения огня совсем не выглядел как прекращение огня. В сентябре уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, но поздней осенью обстрелы снова усилились», — сказал он.

По словам Волкера, несколько последних недель было на самом деле немного лучше, но сейчас снова напряжение растет.

По сообщению пресс-службы штаба АТО, по данным на 18.00 27 марта боевики продолжают нарушать перемирие. Так, в этот день зафиксировано 13 обстрелов позиций сил АТО. А за трое последних суток боевики более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в Станице Луганской.

Читайте: Завершение войны в Украине: Волкер назвал главную проблему

Сводка.нет - Новости Украины и Мира