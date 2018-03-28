Главный учитель национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко дал развернутый комментарий по поводу мартовских спаррингов команды - Саудовской Аравией и Японией, информирует со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

О крайнем поединок с Японией (2:1): “в целом контроль игры с нашей стороны был хороший, за исключением момента с пропущенным мячом и последних семи минут, когда Япония была близка к тому, чтобы сравнять счет. С Японией значительно улучшились связи в середине поля. Но все же они не были на том уровне, который бы удовлетворил нас на сто процентов. Над этим надо работать. Но, к сожалению, тренер сборной не имеет для этого довольно времени. Четыре месяца — это долгий период.

Футболисты выступают за разные клубы, применяют разную тактику. Клубные тренеры предъявляют к ним разные требования”.

Наставник остался недоволен потерей игровых связей футболистов после четырехлетней паузы, а также игрой в защите при розыгрыше стандартных положений противников.

“Мы собрались перед игрой с Саудовской Аравией после того, как не виделись четыре месяца. Какие игровые связи уже были потеряны. Нам надо было что-то добавить в первой игре, и мы добавили — чуть прессинга, немного компактности в середине поля. После того поединка я был недоволен тем, как мы контролировали игру. Сегодня это уже получалось гораздо лучше. Во встрече с Саудовской Аравией я был еще неприятно удивлен, что игроки не делали того, что нам удавалось в течение тех двух лет, что я работаю с командой. Надо еще научиться не пропускать голов после стандартных положений. Но для отработки этого тоже нужно время. Того времени, которое мы уделяли отработке этого компонента, недостаточно. Будем работать больше”, — заявил рулевой “сине-желтых”.

Об Александре Зинченко: “Это игрок с большим потенциалом, классный исполнитель. Так, он выполняет в „Сити“ функции левого защитника, но в этой команде крайние защитники часто смещаются внутрь. Примерно на этой позиции мы его и использовали. Зинченко может значительно вырасти в „Манчестер Сити“, он находится сейчас в прекрасном периоде своей карьеры”.

Как сообщалось ранее, украинцы благодаря голам Ракицкого и Караваева обыграли Японию.

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