Как сообщила синоптик Наталья Диденко, кроме вышеупомянутых регионов, на остальной территории – периодический дождь. На Луганщине и Донетчине – существенные осадки вряд ли будут.

«Температура воздуха понизится до 0…+4 градусов. На юге и крайнем Западе будет +6…+11 градусов. В Днепре, Кропивницком и их районах в течение дня +4…+7 градусов», – отметила синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, ночью и утром 28 марта на дорогах северо-восточной половины страны кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Ночью температура может опуститься до -5 градусов.

Прогноз погоды на среду, 28 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8…+10

Львов – +3…+5

Ивано-Франковск – +3…+5

Тернополь – +3…+5

Черновцы – +3…+5

Хмельницкий – +3…+5

Луцк – +3…+5

Ровно – +3…+5

Житомир – +2…+4

Винница – +2…+4

Одесса – +8…+10

Николаев – +8…+10

Херсон – +8…+10

Симферополь – +8…+10

Кропивницкий – +2…+4

Черкассы – +2…+4

Чернигов – +2…+4

Сумы – +2…+4

Полтава – +2…+4

Днепр – +2…+4

Запорожье – +8… +10

Донецк – +3…+5

Луганск – +3…+5

Харьков – +3…+5

Киев – +2…+4

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