|Укргидрометцентр пообещал украинцам прохладную и дождливую среду 28 марта
|28.03.2018 07:38
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Как сообщила синоптик Наталья Диденко, кроме вышеупомянутых регионов, на остальной территории – периодический дождь. На Луганщине и Донетчине – существенные осадки вряд ли будут.
«Температура воздуха понизится до 0…+4 градусов. На юге и крайнем Западе будет +6…+11 градусов. В Днепре, Кропивницком и их районах в течение дня +4…+7 градусов», – отметила синоптик.
По данным Украинского гидрометцентра, ночью и утром 28 марта на дорогах северо-восточной половины страны кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Ночью температура может опуститься до -5 градусов.
Прогноз погоды на среду, 28 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8…+10
Львов – +3…+5
Ивано-Франковск – +3…+5
Тернополь – +3…+5
Черновцы – +3…+5
Хмельницкий – +3…+5
Луцк – +3…+5
Ровно – +3…+5
Житомир – +2…+4
Винница – +2…+4
Одесса – +8…+10
Николаев – +8…+10
Херсон – +8…+10
Симферополь – +8…+10
Кропивницкий – +2…+4
Черкассы – +2…+4
Чернигов – +2…+4
Сумы – +2…+4
Полтава – +2…+4
Днепр – +2…+4
Запорожье – +8… +10
Донецк – +3…+5
Луганск – +3…+5
Харьков – +3…+5
Киев – +2…+4
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