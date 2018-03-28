Североатлантический альянс отменяет аккредитацию для семи российских дипломатов в ответ на отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

"Сегодня я отменил согласие на назначение семи сотрудников, аккредитованных при постоянном представительстве Российской Федерации при . Я также отвечу отказом на полученный требование об аккредитации трех других", - сообщил Столтенберг.

Кроме того, сокращает максимальное количество сотрудников постоянного представительства России при с 30 до 20 человек,передает со ссылкой на .

"Это посылает четкий сигнал России о том, что есть цена и последствия такого неприемлемого и опасного поведения", - подчеркнул генсек .

4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, который работал и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию. Запад уверен, что к отравлению Скрипаля веществом А234 причастна Россия, а это отрицает.

В ответ на это Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой. К аналогичным действиям прибегли 24 страны. Больше всех дипломатов высылают и Великобритания - 60 и 23 соответственно. На 3-м месте Украина - 13 россиян.

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