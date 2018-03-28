Финансовые власти Германии своеобразно и с юмором отметили приближающийся 200-летний юбилей своего великого земляка – философа, экономиста, публициста, автора двухтомника о природе товарно-денежных отношений «Капитал» Карла Маркса. Годовщина рождения Карла Маркса будет отмечаться 5 мая.

Во французском городе Трире в честь 200-летия со дня рождения философа и экономиста Карла Маркса выпущена банкнота с номинальной стоимостью 0 евро с изображением Карла Маркса, — рассказывает Germania One. По словам руководителя Центра туризма и маркетинга Трира (Trier Tourismus und Marketing GmbH) Норберта Кэтлера, тираж новинки 5 тыс. экземпляров. Стоимость одной банкноты 3 евро.

Выпустила банкноты французская типография по печати ценных бумаг Oberthur Technologies. Стоит отметить, что купюры напечатаны на специальной бумаге и имеют все признаки полноценной денежной единицы: водяные знаки, голограммы и серийные номера.

Это уже не первая и даже не вторая купюра номиналом в 0 евро. Впервые «нулевой» тираж был выпущен в 2015 году во Франции. Позже в 2016 году вышел немецкий тираж купюры номиналом в 0 евро в честь 500-летия Реформации. Тогда на банкноте был изображен Мартин Лютер.

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