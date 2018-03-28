Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США, Великобритания, Североатлантический альянс и еще 25 стран к настоящему моменту объявили о высылке 151 российского дипломата по делу Скрипаля.

«Конечный результат — 151 российский шпион отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитету и безопасности стран по всему миру, дискредитации западных институтов», — сказала Нойерт, информирует svodka.net.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании. К ответным мерам также присоединился Североатлантический альянс – штат российской миссии при НАТО будет сокращен с 30 до 20 дипломатов.

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