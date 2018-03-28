|В Кемерово начнут сегодня хоронить погибших при пожаре в ТЦ
|28.03.2018 07:54
|
Первыми родные и близкие простились с 27-летним Антоном Мухиным и его сыном 5-летним Ратибором. Они не смогли выбраться из четвертого этажа торгового центра. Друзья погибшего сообщили, что жертвы трагедии будут подвергнуты кремации.
Также несколько сотен горожан пришли в храм священный Троицы в
Кемерово на отпевание семьи Агарковых. Люди с цветами,
венками и мягкими игрушками ждали своей очереди.
«Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл», — говорит Сергей Агарков, отец детей.
Сегодня состоятся похороны еще 15 человек. Этот день объявлен днем траура в РФ. Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов пообещал, что правительство области покроет все финансовые расходы на траурные церемонии.
Источник