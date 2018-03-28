Первыми родные и близкие простились с 27-летним Антоном Мухиным и его сыном 5-летним Ратибором. Они не смогли выбраться из четвертого этажа торгового центра. Друзья погибшего сообщили, что жертвы трагедии будут подвергнуты кремации.

Также несколько сотен горожан пришли в храм священный Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых. Люди с цветами, венками и мягкими игрушками ждали своей очереди.

68-летняя Надежда Агаркова и двое ее внуков — 8-летний Костя и 10-летняя Маша угорели.

«Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл», — говорит Сергей Агарков, отец детей.

Сегодня состоятся похороны еще 15 человек. Этот день объявлен днем ​​траура в РФ. Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов пообещал, что правительство области покроет все финансовые расходы на траурные церемонии.

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