Американские и кенийские ученые выяснили, что по Африке 200 тысяч лет назад ходили гигантские львы, рост которых превышал рост человека.

В Африке жили львы ростом с человека – ученые, информирует svodka.net.

В Кении 200 тысяч лет назад обитали львы ростом с человека. К такому выводу пришли кенийские и американские исследователи. Посвященная этому работа опубликована в журнале Journal of Paleontologу.

Международная команда ученых обнаружила на севере Кении останки пещерного льва, по габаритам значительно превышавшего размеры современных животных.

Выводы о его размерах были сделаны на основе измерений черепа и зубов животного. Травоядные млекопитающие, которыми питались львы, конечно, тоже были крупнее.

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«Этот череп – первое свидетельство того, что в среднем и позднем плейстоцене на востоке Африки существовали гигантские львы, чьи размеры, вероятно, были обусловлены большей массой мегафауны (совокупности видов животных, масса тела которых превышает 40-45 кг).

Череп примечателен своим большим размером, равным размеру самого большого черепа пещерного льва на территории Евразии и намного более крупного, чем известные черепа из Африки», – отметили ученые.

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