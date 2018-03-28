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Во Франции введут обязательное дошкольное образование с трехлетнего возраста
28.03.2018 07:55
В настоящий момент во Франции образование обязательно только с шестилетнего возраста. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Макрон объявил об обязательном образовании для детей от трех лет Фото: ЕРА В настоящий момент во Франции образование обязательно только с шестилетнего возраста, отмечает издание.По официальным данным, в 2015–2016 учебном году в детсадах учились около 98%, но была существенная разница по регионам: в Париже дошкольное образование получали около 93% детей, на Корсике – 87%, а на заморских территориях – только 70%.Макрон отметил, что нововведение поможет исправить эту "неприемлемую разницу".

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