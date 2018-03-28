В настоящий момент во Франции образование обязательно только с
шестилетнего возраста. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Макрон объявил об обязательном образовании для
детей от трех лет Фото: ЕРА В настоящий момент во Франции
образование обязательно только с шестилетнего возраста, отмечает
издание.По официальным данным, в 2015–2016 учебном году в
детсадах учились около 98%, но была существенная разница по
регионам: в Париже дошкольное образование получали около 93%
детей, на Корсике – 87%, а на заморских
территориях – только 70%.Макрон отметил, что нововведение
поможет исправить эту "неприемлемую разницу".
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