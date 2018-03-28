В среду, 28 марта, в южной части Бразилии обстреляли два из трех автобусов кортежа экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что кортеж, который двигался из города Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул, расстреляли более трех раз.

По данным источника, что пострадали два автобуса, в которых ехали журналисты, а вот автобус с самим Лулой не пострадал.

Кроме этого, на дороге по которой передвигался кортеж были установлены шипы, чтобы пробить колеса.

По словам экс-президента, его преследовала группа фашистов. Они и ранее закидывали его яйцами и камнями, теперь же обстреляли автобус.

Напомним, Лулу да Силву обвинили в препятствовании следствию по делу о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Как сообщал svodka.net, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину. Автомобиль Volkswagen из кортежа президента сбил пенсионера, который решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал.

Позже стало известно, что пострадавшему в результате наезда автомобиля из президентского кортежа нужно оказать всю необходимую помощь . Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко.

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