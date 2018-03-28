6-летнюю Дарью Шипицыну из села Светлое Лиманского района Одесской области, которую разорвали собаки прооперировали. Из реанимации ее уже перевели в общую палату. Начинает отходить от пережитого, но боится оставаться одна и спать ночью.

"Около ста швов наложили - голова, правое ухо оторвано, левая нога от бедра. Хорошо, что она упала лицом на землю, лицо не тронули. Вообще хорошо, что она осталась жива", - говорит отец покусанной девочки Вадим Шипицын,передает со ссылкой на .

Стая диких собак напала на девочку, когда она возвращалась с занятий. Родители Даши работают, бабушка плохо ходит, следовательно ребенка забрали знакомые. Они перевели ее через дорогу в поле, на другой стороне девочку уже ждала бабушка. Ребенку оставалось пройти самой немного, но к ней подбежали собаки. На отчаянный крик прибежала женщина, которая забирала девочку школы. Схватила и кричала, чтобы вызвали "скорую".

Ребенка 3 часа оперировали медики.

"Раны большие зашиты. Как будет дальше все развиваться - никто не может сказать. Собаки не чистят зубы, эти раны все могут инфицироваться. Антирабическую сыворотку она получает", - пояснила заведующая хирургическим отделением Одесской областной детской клинической больницы Людмила .

Жители села возмущены, потому что от диких собак страдают уже два года. По селу бегает их до полусотни, большинство из них - из ближайших дач, где их бросили хозяева. В сельсовете объясняют, что у них связаны руки законом о гуманном обращении с животными, следовательно убивать бездомных собак не могут, а желающих забрать их к себе не нашли. Что делать с дикими стаями - решат на ближайшей сессии сельсовета, а до тех пор люди в Светлом не будут пускать детей на улицу одних и наблюдать за собаками, не появятся ли у них признаки бешенства. По факту нападения на ребенка в полиции начали следствие.

На 6-летнюю Дарью Шипицыну три собаки напали днем ​​23 марта. У нее в пакетике было печенье и конфеты. Меньшая собака схватила этот пакетик. Когда ребенок хотел его забрать - на нее набросилась остальные бродячие псы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира