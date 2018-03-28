Об этом в эфире «Прямого» рассказал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров, который находится в Кемерово.

Он отметил: «Оценивать именно количество погибших нам, журналистам, сложно. Официальные данные сегодня в течение дня не менялись. Власть продолжает говорить, что в пожаре погибли 64 человека. При этом сегодня в Кемерово мы общались с местными жителями. И практически все единодушно уверены, что людей погибло больше.

Дело в том, что билеты на эти киносеансы, которые были в воскресенье, как здесь говорят, в том числе, раздавали бесплатно на выборах президента. И, собственно, в кинотеатр дети приехали, в том числе, из окрестных деревень.

Вообще в торговом центре «Зимняя вишня», в котором был пожар, три зала кинотеатра. Так вот, в двух из них шли мультики. И, собственно, там были дети. Именно эти залы оказались заперты, и местные жители уверены, что количество жертв приближается к 400. Но власть это не подтверждают и говорят, что это, в общем, провокация».

Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в российском Кемерове произошел пожар. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.

По числу жертв пожар в торговом центре в Кемерове оказался одним из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожаром в самарском УВД в 1999 году, когда погибли 57 человек, в станице Камышевская в Краснодарском крае в 2007 году, когда погибли 63 человека, и в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году, когда жертвами огня стали 153 человека.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира