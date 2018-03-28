Кемеровчанин Игорь Востриков, несчастный человек: сразу потерял жену, троих детей и сестру — такого горя и врагу не пожелаешь. И он не просто говорит на митинге о своем горе. Он правду говорит о стране — как умеет. Указывает рукой вверх и говорит — «все ходят и молчат, задушили людей». Задушили!

А рядом — его страница в социальной сети. С Путиным. С одобрением войны в Украине. Обычный набор смыслов обычного русского мужика, которого никто не заставляет ничего такого писать. Просто — так надо. Надо думать не то, что думаешь, а то, что говорят, информирует svodka.net.

Я наблюдал нечто подобное, когда был захват заложников на Дубровке. И тогда родственники этих несчастных людей вышли на Красную площадь с протестом против чеченской войны. И говорили вполне разумные, честные и правильные вещи. Которые они не говорили ни до, ни после трагедии.

Это то, чего не могут понять иностранцы или просто люди, которые никогда не жили в России.

Россияне ничем не отличаются от других в своем восприятии мира. Просто у них перевернутая система нравственных координат. Она становится на место только в личном горе, когда человеку кажется, что ей уже просто нечего терять. Именно следовательно самой свободной территорией в сталинские годы был ГУЛАГ, а самым свободным временем в жизни людей — война. Именно следовательно мы слышим от обычных людей правду только в минуты печального безумие. И именно следовательно с высокопоставленными представителями российской элиты можно разговаривать на общечеловеческий язык — в частных разговорах они никогда не притворяются, не разговаривают языком телевизору, это просто считается неприличным.

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Притворяться в частной беседе, с российской точки зрения, может только робкий холоп. И в холопа остается одна-единственная территория правды — его собственное горе.

Украинцы отличаются от русских тем, что могут выйти на улицы и начать говорить правду, когда бьют и оскорбляют чужих людей — так было во время Врадиевки или после избиения студентов. И я помню, как иронизировали над участниками протестов россияне с их мемом «онижедети». Прежде только — чужие дети. Чего с чужих выходить? Свои-то дома. В тепле.

Для меня это отличие русских от Украинской всегда казалась феноменальной. Ведь считается, что украинцы — индивидуалисты, а россияне — как бы «общинный народ». Но в «общины» совершенно отсутствует солидарность и правдолюбие, а индивидуалисты-хуторяне ради этой солидарности и защиты правды способны жить на площадях и осуществлять иррациональные поступки.

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Я до сих пор считаю, что в этой отличие — главный шанс украинцев на спасение.

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