Украинский центровой “Финикс Санс” Алексей Лень травмировал лодыжку в противостоянии регулярного чемпионата НБА против одного из лидеров Восточной конференции — “Бостон Селтикс”, передает корреспондент.

Наш соотечественник вышел со скамейки запасных и провел результативно первый свой отрезок на паркете, оформив слэм-данк, точный бросок из-под корзины, а также два штрафных. В заключительной четверти наш “бигмен” потянул связки голеностопа и не смог продолжить поединок.

Всего в активе украинской центрового 8 очков, 6 подборов и 1 перехват. Однако “Санс” потерпели 12-е поражение подряд — 94:102.

Добавим также, “Санс” с 19 выигрышами при 56 поражениях потеряли шансы на плей-офф Ассоциации и занимают последнее 15 место Западной конференции.

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