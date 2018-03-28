Укрзализныця запустила 12 дополнительных поездов на популярные маршруты в пасхальные праздники Поезда будут курсировать на пасхальные праздники на популярных направлениях: Харьков-Ужгород, Черкассы-Львов, Днепр-Одесса и Константиновка-Одесса. Укрзализныця открыла продажу билетов на 12 дополнительных поездов, которые будут курсировать на пасхальные праздники. Об этом сообщил и. о. главы компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook. «12 дополнительных поездов назначили сегодня на Пасхальные праздники! Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков-Ужгород, Черкассы-Львов, Днепр-Одесса и Константиновка-Одесса. Билеты уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах», – написал он.Поезд №235 Ужгород – Харьков будет курсировать 4 апреля, с отправлением из Ужгорода в 18:00 и прибытием в Харьков на следующий день в 19:30.Поезд №191/192 Киев – Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.Поезд №243/244 Киев – Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и приход во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и приход в 19:05.Поезд №197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и приход в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.Поезд №207 Киев – Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном направлении — 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.Поезд №780/779 Винница – Сумы курсировать 6, 7 и 9 апреля. Отправление из Винницы в 13:43 и приход в Сумы в 21:33. В обратном направлении — отправление в 05:30 и приход в Винницу в 13:08.Поезд №272/271 Одесса – Харьков 5 и 9 апреля в 16:01 отправится из Одессы и прибудет в Харьков в 8:02. В обратном направлении поезд отправится 6 и 10 апреля в 16:13 и прибудет в Одессу в 09:03.Поезд №276/275 Львов – Днепр курсировать до Днепра 4, 6 и 8 апреля и с Днепра во Львов 5, 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Львова в 13:00 и прибывать в Днепр в 08:15, в обратном направлении — отправление в 16:30 и приход в 10:55.Кроме того, назначены дополнительные рейсы на четыре поезда.Так, поезд №63 Днепр – Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля. Отправление из Днепра в 19:37 и приход в Одессу в 6:38. Отправление из Одессы в 21:54 и приход в Днепр в 08:50.Поезд №92 Константиновка – Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и приход в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.Поезд №95 Черкассы – Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля. Отправление из Черкасс в 19:23 и приход во Львов в 10:45. Отправление из Львова в 12:50 и приход в Черкассы в 4:16.Поезд №787/788 Харьков – Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновки в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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