Япония заявила протест РФ в связи с проведением военных учений в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщает со ссылкой на Kyodo.

“Это ведет к усилению российской армии на „северных территориях“ (так в Японии называют южную часть Курильских островов), что несовместимо с нашей позицией по этим островам”, — приводит агентство слова главы МИД Японии Таро Коно, прозвучавшие во время выступления в нижней палате парламента. Kyodo отмечает, что протест был передан по дипломатическим каналам.

Ранее летчики истребительной авиации Восточного военного округа РФ впервые отработали перебазирование из Хабаровского края на курильский остров Итуруп.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов, которые включает в состав округа Нэмуро префектуры Хоккайдо.

Напомним, Япония готова предложить России конкретный план общего экономического развития островов, на которые претендуют обе страны. Отмечается, что японское правительство предложит развивать расположены на северо-восток от Хоккайдо острова как туристическое направление, с целью привлечения японских посетителей. По этому плану, частные японские и российские компании вместе предлагать туристические круизы на контролируемых Россией островах, которые Москва называет Южными Курилами, а Токио — оккупированными Северными территориями.

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