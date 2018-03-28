Украине нужно готовиться к отражению любого сценария оккупационных войск Российской Федерации на Донбассе.

К тому же, президент России обострениями на востоке страны может преследовать несколько целей. Об этом говорится в военного обозревателя и главного редактора сайта "ИС" Юрия Карина, передает .

"Количество обстрелов наших войск со стороны российских оккупантов за последние сутки резко возросло. Скорее только, таким образом кремлевский режим напоминает мировому сообществу о своих возможностях превратить жизнь людей в ад на отдельно взятой территории. Похоже, что Путин свято верит в действенность этого универсального метода давления на Украину и образованный мир", – написал Карин.

По его словам, одной из целей действий в Украине может быть отвод глаз россиян от трагедии в торговом центре в Кемерово.

"Заставить мировых лидеров сесть за стол переговоров, заставить изменить решения о высылке российских "дипломатов" по "делу Скрипаля". И, зная все уловки российской пропаганды, обострение на Донбассе может быть простой информационной шумихой с целью отвлечь внимание самих россиян от ужаса в Кемерово, по наработанному сценарию скрыть реальное количество потерь", – отметил он.

Карин также подчеркнул, что российская пропаганда уже приучила граждан к тому, что "беда бывает только на Донбассе".

"Если смотреть с другой стороны, то обострение может быть связано с тем, что российские оккупационные войска немного "застоялись", и им необходима встряска в реальных боевых условиях. Размяться на "украх" для поднятие запавшего за плинтус "боевого" духа оккупационного сброда. Какая из целей российского военно-политического руководства кроется за обострением на Донбассе – точно знают сами военные преступники. Нам же следует быть готовым к отражению их любого сценария", – резюмировал он.

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