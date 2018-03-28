На этой неделе десятки китайских военно-морских судов осуществили масштабную демонстрации силы у острова Хайнань в Южно-Китайском море, сообщает Reuters.

Изображения со спутников, предоставленные Planet Labs Inc, подтверждают, что китайская группа военных кораблей вошла в жизненно важный торговый путь Тайваня в рамках того, что Китай назвал «частью обычных ежегодных учений».

Фотографии, сделанные в понедельник, 26 марта, показывают, что по меньшей мере 40 кораблей и подводных лодок, вошли в Тайваньский пролив, что некоторые аналитики назвали проявлением растущей военно-морской мощи китайской армии.

Джеффри Льюис, знаток по безопасности в калифорнийском Институте стратегических исследований Миддлбери, сказал, что это первое подтверждение участия авианосца «Ляонин» в программе китайских учений.

Остается неясным, куда направлялась флотилия во главе с авианосцем, и как долго продолжатся заявленные учения.

Коллин Кох, знаток по безопасности в Сингапурской школе международных исследований им. С. Раджаратнама, описал развертывание ВМС Пекина как необычное по своим размерам и масштабам.

«Судя по изображениям, похоже, они стремятся показать, что все элементы Южноморского флота могут регулярно объединиться с ударной группой авианосца из Даляня на севере», — сказал он.

«Кажется, они хотят продемонстрировать взаимодействие между флотами», — добавил Кох.

Кох отметил, что и эсминцы, фрегаты и подводные лодки, которые обычно поддерживали авианосцы, были лишь частью большой флотилии, включающей также в себя меньшие корветы и быстро атакующие катамараны.

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