Все высланные из США российские дипломаты из-за отравления в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля были сотрудниками спецслужб РФ под прикрытием, заявила спикер Госдепартамента Хизер Нойерт. Нойерт: РФ нужно прекратить свои безрассудные и агрессивные действия Фото: state.gov По словам Нойерт, двери к диалогу с РФ остаются открытыми, но если "Россия хочет улучшения отношений, ей в первую очередь необходимо признать ответственность за эту атаку", а также прекратить свои "безрассудные и агрессивные действия". Спикер Госдепартамента США добавила, что американский президент Дональд Трамп лично принял решение о высылке 60 российских дипломатов, чтобы показать "нерушимую солидарность с Соединенным Королевством".Нойерт также назвала высылку дипломатов "самым крупным единовременным выдворением россиян в истории США". По ее словам, все сотрудники дипломатических миссий России в США были представителями спецслужб, "работающими под дипломатическим прикрытием".4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Великобританией аналогичное решение приняли еще ряд стран: США (60 дипломатов), Украина (13), Германия, Канада, Польша, Франция (по четыре), Литва, Чехия (по три), Албания, Дания, Италия, Нидерланды (по два), Австралия, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция, Эстония (по одному).НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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