Весенний призыв-2018: планируется призвать в армию более полусотни
киевлян В Киеве на срочную службу этой весной планируют призвать
563 молодых человека. Как отметили в КГГА, явка призывников сейчас
очень низкая. Фото: Минобороны УкраиныБойцы ВСУВесной текущего
года планируется призвать на срочную службу 563 киевлян. Об этом
сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации
Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.Из указанного количества
киевлян в Вооруженные силы Украины призовут 358 человек, в
Национальную гвардию – 135, в Государственную пограничную службу –
40 и в Государственную службу специального транспорта – 30
человек.По словам заместителя председателя КГГА, явка призывников
сейчас очень низкая.«Мы должны вместе с районными комиссарами и
главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить
поставленные задачи. Уповаем на информирование через
жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали
высокой эффективности. Так, по результатам 2-3 уведомлений к
призывным участкам появляются только около 3% граждан призывного
возраста», – отметил Давтян.Ранее по распоряжению главы
администрации создали киевскую городскую призывную комиссию по
проведению призыва граждан Украины на срочную военную службу в
апреле-мае 2018 года.Источник
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