Украинский хакер считал себя «Робин Гудом», который ворует деньги не у людей, а у «плохих парней» — банков.

Считается, что украинец был «мозгом» преступной группировки, которая атаковала компьютерные сети банков вирусами.Об этом сообщается со ссылкой на BBC, информирует svodka.net.

По данным Европола, группа действовала с 2013 года, и от ее деятельности пострадали более сотни банков в 40 странах.

Деньги изымались в результате вмешательства в банковские переводы и работу банкоматов.

Хакера задержали в результате расследования, в котором принимали участие Европол, ФБР, испанская полиция, правоохранители стран Восточной Европы и Тайваня.

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Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо сообщил на пресс-конференции, что 6 марта в городе Аликанте задержан руководитель группировки — 34-летний украинец Денис К.

Кроме задержанного, в группировке участвовали еще два украинца и россиянин.

«Им удалось получить доступ, например, ко всем банкам России», — прокомментировал Хуан Игнасио Зойдо масштаб деятельности группировки.

Денис К. якобы сначала сотрудничал с «русской мафией», но затем поссорился с ней.

В Испании он успел купить дом, где проживал с дочкой и женой, два дорогих автомобиля и драгоценности.

По словам комиссара отдела по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Испании Рафаэля Переса, хакер отдавал предпочтение российским банкам, поскольку их системы защиты часто устаревшие и относительно легко поддаются взлому.

У него не было каких-либо политических мотивов.

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