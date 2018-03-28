Пекин, 27 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти намерены ввести повышенные пошлины на ввоз в КНР американских товаров общей стоимостью примерно $3 млрд. Таким образом планируется сбалансировать потери китайских производителей в результате повышения таможенных пошлин США на ввозимую из Китая стальную и алюминиевую продукцию.

По сообщению Министерства коммерции КНР, повышение тарифов коснется 128 видов американских товаров, включая свинину, вино и бесшовные стальные трубы. Таким образом, на данные изделия в Поднебесной будут введены дополнительные пошлины в размере от 15% на первом этапе до 25% на последующих. Если после введения дополнительных сборов в 15% китайские власти не встретят понимания у США, то впоследствии планируется увеличить тариф до 25%.

Напомним, что 22 марта 2018 г. президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в соответствии с которым он поручил рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных товаров из Китая общей стоимостью $60 млрд. В частности, США введут пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

Китайское правительство выразило резкий протест в отношении дополнительных таможенных налогов, введенных властями США на ввоз из-за рубежа продукции из стали и алюминия. По мнению китайской стороны, этот шаг США может серьезно навредить нормальному порядку международной торговли.

В 2015 г. США закупили в КНР нержавеющую сталь на $302 млн. Китайские власти уже выражали протест в адрес очередного расследования, инициированного США в отношении китайских сталелитейных предприятий.

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